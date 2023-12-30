Стали известны подробности об убийстве отца Легойды

Убитый 90-летний отец Легойды оказался знаком с обвиняемым в преступлении Роман Легойда, отец пресс-секретаря патриарха Кирилла Владимира Легойды, был знаком с 25-летним Адамом Щербаковым, который признался в убийстве пенсионера.