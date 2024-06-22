Командование ВСУ перебрасывает резервы к Торецку, опасаясь дальнейшего продвижения армии России после прорыва на этом участке фронта Командование ВСУ перебрасывает резервы к Торецку, опасаясь дальнейшего продвижения армии России после прорыва на этом участке фронтаУкраинское командование сегодня вынуждено перебрасывать часть резервов из Константиновки в направлении Торецка ввиду того, что российские войска освободили село шумы и вошли в пгт Пивничное (Кирово).