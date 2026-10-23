Съездила, называется, в отпуск: экс-канцлерин Германии Ангеле Меркель нечего естьБывший канцлер Германии Ангела Меркель проводит отпуск на Амальфитанском побережье и заглянула в супермаркет Conad в городе Кава-де-Тиррени.
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