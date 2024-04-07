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В православной церкви 8 апреля 2024 года отмечают праздник Собора Архангела Гавриила

В православной церкви 8 апреля 2024 года отмечают праздник Собора Архангела Гавриила

В православной церкви 8 апреля 2024 года отмечают праздник Собора Архангела Гавриила Константин СентябрьВосточные христиане продолжают Великий пост 2024 года, и сегодня, 8 апреля, в церкви отмечается День Собора Архангела Гавриила.

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