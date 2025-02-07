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Царьград

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Два знаковых момента за сутки: "Искандер" постучал в Харьков. Удар по крупнейшему рынку Восточной Европы. Что там прятал Киев?

Два знаковых момента за сутки: "Искандер" постучал в Харьков. Удар по крупнейшему рынку Восточной Европы. Что там прятал Киев?

Военный журналист, обозреватель, ветеран боевых действий, полковник запаса Геннадий Алёхин заявил о двух знаковых моментах за минувшие сутки.

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