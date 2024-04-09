В Иркутской области иностранца осудят за поддельный диплом

В Тайшете перед судом предстанет 35-летний уроженец Азербайджана. Мужчина купил диплом по специальности «Юриспруденция», благодаря чему получил гражданство России в упрощенном порядке, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
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