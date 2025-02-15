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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шарипзянов о Никишине и Мерфи: «Весь прошлый сезон за Сашкой гнался, не догнал по очкам. В этом году Тревор далеко оторвался. Буду стараться»

На данный момент на счету 28-летнего защитника «Авангарда» 41 (11+30) очко в 55 матчах. У Тревора Мерфи из «Сибири» 52 (12+40) балла в 50 играх.

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