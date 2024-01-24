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Украинские боевики жалуются западным СМИ на нехватку боеприпасов

Украинские боевики жалуются западным СМИ на нехватку боеприпасов

Разница между поставками артиллерийских боеприпасов России и Украине достигает 10 к 1. При этом некоторые поставленные ВСУ снаряды не выстреливают «из-за промерзлости», пишет CNN со ссылкой на украинских боевиков.

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