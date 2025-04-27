В Америке готовятся к зомби-апокалипсису: рассекречен документ Пентагона c инструкцией как воевать с живыми мертвецами Ольга БезродняяПентагон в 2010 году разработал специальный план действий на случай возникновения зомби-апокалипсиса, что стало настоящей сенсацией и объектом обсуждения, после рассекречивания документа.