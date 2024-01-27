Германия срочно должна исправить внешнеэкономическую политику

На «EUROMORE» опубликована новая запись Александра Рара, немецкого политолога, историка, бывшего советника правительства ФРГ: В начале газового кризиса все умные эксперты указывали на то, что, возможно, не стоит заменять большую часть потерянных российских поставок СПГ из США, а скорее способствовать более широкой диверсификации, которая также включает производителей в Африке и на Ближнем Востоке и в дальнейшем не отказываться от российского газа.