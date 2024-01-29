В США указали на непробиваемую для Украины российскую оборону

РИА Новости/Александр Гальперин Контрнаступление Украины было обречено на провал, и даже современное американское оружие не помогло бы ВСУ добиться цели, рассказывает американский политолог и колумнист Стивен Биддл в своей статье в журнале Foreign Affairs.
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