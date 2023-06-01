«Ростелеком» потратил почти 100 млн рублей из бюджета ХМАО на установку 82 новых камер слежения

«Ростелеком» установил 76 видеоприборов в рамках полученного без торгов контракта на создание системы дистанционного мониторинга и раннего обнаружения пожаров в регионе.
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