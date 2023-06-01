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«Ростелеком» потратил почти 100 млн рублей из бюджета ХМАО на установку 82 новых камер слежения

«Ростелеком» потратил почти 100 млн рублей из бюджета ХМАО на установку 82 новых камер слежения

«Ростелеком» установил 76 видеоприборов в рамках полученного без торгов контракта на создание системы дистанционного мониторинга и раннего обнаружения пожаров в регионе.

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