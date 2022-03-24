Таунс поставил сверху с сопротивлением Краудера и показал ему обидный жест

Таунс поставил сверху с сопротивлением Краудера и показал ему обидный жест

Центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс эффектно поставил сверху с сопротивлением форварда «Финикса» Джея Краудера.

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