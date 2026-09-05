Минобороны России: силы ПВО за сутки сбили 763 украинских дрона и семь авиабомб

Российские подразделения противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки отразили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением семи управляемых авиационных бомб и более 750 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
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