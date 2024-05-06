Политика как он...
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Политика как она есть

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Пришла пора реформ в МВД: Бастрыкин и Следственный комитет как последняя, надежда на справедливость

Пришла пора реформ в МВД: Бастрыкин и Следственный комитет как последняя, надежда на справедливость

Вы обратили внимание, что у нас в стране последняя надежда на справедливость не полиция Колокольцева, а Следственный комитет Бастрыкина.

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Комментарии
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М
ММ
И взгляд у него тупой и пропитой!
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3 час.
Юрий Белов
Да ети его же мать нехай ! Мигры - косо глянуть в сторону коренных должны бояться ! А получается - наоборот ? А всё потому , что мигры не получают жёстких люлей от полиции - в защиту СВОИХ сограждан . В какой ещё стране существует такая святая ЛЮБОВЬ к *дорогим гостям* ? Почему в других странах они тише воды-ниже травы ? Почему МВД им все эти бесчинства позволяет ? Почему глава ведомства не даёт команду сотрудникам защищать СВОИХ , а не понаехавших ? Тот ли человек занимает столь высокую должность в МВД ?
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2 час.
Тамара Елисеева
Колокольцева давно пора гнать в шею. Никакого движения в защиту русских. Да и есть ли такая должность? Ни слуха, ни духа.
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2 час.

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