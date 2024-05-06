Пришла пора реформ в МВД: Бастрыкин и Следственный комитет как последняя, надежда на справедливость

Юрий Белов

Да ети его же мать нехай ! Мигры - косо глянуть в сторону коренных должны бояться ! А получается - наоборот ? А всё потому , что мигры не получают жёстких люлей от полиции - в защиту СВОИХ сограждан . В какой ещё стране существует такая святая ЛЮБОВЬ к *дорогим гостям* ? Почему в других странах они тише воды-ниже травы ? Почему МВД им все эти бесчинства позволяет ? Почему глава ведомства не даёт команду сотрудникам защищать СВОИХ , а не понаехавших ? Тот ли человек занимает столь высокую должность в МВД ?