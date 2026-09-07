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Военные ВС России помогают наладить мирную жизнь освобождённого Красноармейска

Военные ВС России помогают наладить мирную жизнь освобождённого Красноармейска

В Минобороны России рассказали, что военнослужащие 7-й военной комендатуры 5-го отдельного гвардейского комендантского полка 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» выполняют задачи по обеспечению безопасности и организации жизнедеятельности мирного населения в освобождённом Красноармейске в ДНР.

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