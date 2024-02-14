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Атлантический циклон из Скандинавии унесет обещанные в Москве морозы

Атлантический циклон из Скандинавии унесет обещанные в Москве морозы

Вместо обещанных минус 25 по ночам будет не ниже 17 градусов, днем — минус 10-12. Также в Москву вернутся снегопадыДвадцатиградусные морозы в Москве отменяются благодаря атлантическому циклону из Скандинавии.

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