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"Это был ужас": Шац* рассказал об эмиграции

"Это был ужас": Шац* рассказал об эмиграции

Юморист и телеведущий Михаил Шац* (признан в РФ иностранным агентом), уехавший в Израиль, в интервью журналисту Станиславу Кучеру* (признан в РФ иностранным агентом) рассказал о трудностях первых лет эмиграции .

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