Ругалась с кураторами и хотела устроить взрыв в Москве: новые подробности убийства Татарского

Трепова* хотела как можно быстрее подарить Владлену Татарскому статуэтку с гексогеном.По данным MASH на Мойке, Дарья Трепова* очень настаивала на том, чтобы вручить статуэтку с гексогеном военкору Владлену Татарскому (Максиму Фомину) на мероприятии 28 марта в Русском новом университете в Москве – так следует из материалов дела.