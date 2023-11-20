Ругалась с кураторами и хотела устроить взрыв в Москве: новые подробности убийства Татарского

Трепова* хотела как можно быстрее подарить Владлену Татарскому статуэтку с гексогеном.По данным MASH на Мойке, Дарья Трепова* очень настаивала на том, чтобы вручить статуэтку с гексогеном военкору Владлену Татарскому (Максиму Фомину) на мероприятии 28 марта в Русском новом университете в Москве – так следует из материалов дела.
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