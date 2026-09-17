Лукашенко рассказал, зачем Запад на самом деле хочет оторвать Беларусь от России

МИНСК, 18 сентября, ФедералПресс. Вашингтон развязал агрессивную борьбу за мировые полезные ископаемые, пытаясь лишить суверенитета целые государства от Венесуэлы до стран постсоветского пространства.
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