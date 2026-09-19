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Тульские новости

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Первый заместитель Председателя Правительства РФ поздравил оружейников с профессиональным праздником

Первый заместитель Председателя Правительства РФ поздравил оружейников с профессиональным праздником

Денис Мантуров подчеркнул, что знания и опыт оружейников заложили фундамент для создания современных образцов вооружения, отвечающих самым высоким требованиям.

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