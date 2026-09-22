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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард «Ак Барса» Бывальцев о критике: «Не читаю. Стараюсь не читать вообще ничего, потому что еще хуже будет»

Форвард « Ак Барса » Алексей Бывальцев высказался о критике в свой адрес после победной шайбы в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Ладой» (3:2 ОТ).

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