Мбаппе готов сыграть в матче за Суперкубок УЕФА с "Аталантой"

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти объявил о готовности нападающего Килиана Мбаппе принять участие в матче за Суперкубок УЕФА против итальянской "Аталанты", который состоится 14 августа на Национальном стадионе в Варшаве (Польша).
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