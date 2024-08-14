Мбаппе готов сыграть в матче за Суперкубок УЕФА с "Аталантой"

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти объявил о готовности нападающего Килиана Мбаппе принять участие в матче за Суперкубок УЕФА против итальянской "Аталанты", который состоится 14 августа на Национальном стадионе в Варшаве (Польша).