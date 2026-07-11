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Газета.ру

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Военные Буржуй: российская армия не даст ВСУ выйти из Красного Лимана

Военные Буржуй: российская армия не даст ВСУ выйти из Красного Лимана

Вооруженные силы России не позволят украинским военнослужащим покинуть Красный Лиман. Об этом заявил в опубликованном Минобороны РФ видео начальник службы беспилотных систем 19-го танкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным Буржуй.

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