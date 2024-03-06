Астраханский полицейский помог своему другу скрыть вину в ДТП

Вот только от сотрудников следственного комитета, УФСБ, МВД России и правосудия скрыть не удалось. Прокуратура Енотаевского района утвердила обвинительное заключение в отношении инспектора ДПС, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.
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