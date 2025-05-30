Миронов предложил ввести доплату к маткапиталу на третьего и последующих детей

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов направил премьер-министру Михаилу Мишустину предложение ввести доплату к материнскому капиталу при рождении третьего и каждого последующего ребенка на уровне выплаты за второго ребенка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии