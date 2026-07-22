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С 1 августа – новый порядок передачи показаний счётчиков воды: Кого заставят платить больше

С 1 августа – новый порядок передачи показаний счётчиков воды: Кого заставят платить больше

В августе 2026-го изменится порядок передачи показаний счётчиков воды. О чём нужно знать гражданам, рассказали специалисты, в том числе о том, кого заставят платить больше.

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