250 АЗС уничтожено на Украине за месяц. При нынешних темпах Украина может лишиться всех АЗС за полгода

Украинские АЗС, которые обеспечивают топливом не только гражданский транспорт, но и военные автомобили, грузовики снабжения, мобильные группы ПВО и технику, задействованную в перевозке боеприпасов и личного состава ВСУ, в последнее время все чаще становятся целями ударов ВС РФ.
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