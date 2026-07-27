Почему ИИ-агенты и протокол MCP меняют правила игры в споре «инвестиции против своего дела»

Переосмысление финансовой аксиомы Долгие годы я наблюдала в инвестиционных кругах одну незыблемую истину, которая передавалась как сакральное знание: собрать портфель из высокодоходных облигаций — это действие, на голову превосходящее по надёжности запуск любого частного предприятия.
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