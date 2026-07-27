vtop21.ru
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

vtop21.ru

257 подписчиков

Почему ИИ-агенты и протокол MCP меняют правила игры в споре «инвестиции против своего дела»

Почему ИИ-агенты и протокол MCP меняют правила игры в споре «инвестиции против своего дела»

Переосмысление финансовой аксиомы Долгие годы я наблюдала в инвестиционных кругах одну незыблемую истину, которая передавалась как сакральное знание: собрать портфель из высокодоходных облигаций — это действие, на голову превосходящее по надёжности запуск любого частного предприятия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии