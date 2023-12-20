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Многочисленные нарушения закона при использовании земель выявила прокуратура Удмуртии

Многочисленные нарушения закона при использовании земель выявила прокуратура Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. На заседании коллегии прокуратуры Удмуртии обсудили результаты проверки соблюдения органами государственной власти и местного самоуправления, а также землепользователями законодательства при предоставлении и использовании земель.

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