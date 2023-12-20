Многочисленные нарушения закона при использовании земель выявила прокуратура Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. На заседании коллегии прокуратуры Удмуртии обсудили результаты проверки соблюдения органами государственной власти и местного самоуправления, а также землепользователями законодательства при предоставлении и использовании земель.
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