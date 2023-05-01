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Новый FAW Bestune B70 смог бы заменить Skoda Octavia в РФ, но есть один нюанс

Новый FAW Bestune B70 смог бы заменить Skoda Octavia в РФ, но есть один нюанс

В самое ближайшее время в России стартуют продажи нового китайского лифтбэка FAW Bestune B70. Многие с нетерпением ожидают появления этой модели на российском автомобильном рынке, так как ее считают заменой легендарной Skoda Octavia для россиян.

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