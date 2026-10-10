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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В матчах с участием «Оренбурга» забивается в среднем 1,89 мяча – это самая незрелищная команда РПЛ. 1.75 – в игре с «Динамо» Мх будет не больше 2 голов

«Оренбург» сыграет дома с «Динамо» Махачкала в 10-м туре Альфа-Банк РПЛ. «Оренбург» – фаворит матча с коэффициентом 2.

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