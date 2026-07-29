Пашинян предупредил о возможном начале конца ЕАЭС из-за экспортных ограничений

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что начало конца Евразийского экономического союза (ЕАЭС) может наступить, если вопрос экспортных ограничений на товары из Армении не будет решён в ближайшее время.
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