Зеленский: Украина экспортировала первый с 24 февраля миллион тонн агропродукции

Украина экспортировала первый с 24 февраля миллион тонн агропродукции. На это, как передает ТАСС, указал президент бывшей советской республики Владимир Зеленский.
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