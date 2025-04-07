Три учебных заведения в Молдове на грани закрытия

Три районных совета Молдовы — Флорештский, Страшенский и Кантемирский — приняли решения о закрытии или начале процедуры ликвидации некоторых учебных заведений, сославшись на необходимость оптимизации ресурсов и упорядочения школьной сети.
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