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    А кому там уже переходить. Они уже давно армию свою как таковую угробили.Американское изда...
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В Сербии представили модернизированную версию советской САУ 2С1 «Гвоздика»

В Сербии представили модернизированную версию советской САУ 2С1 «Гвоздика»

Советская 122-мм самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика", принятая на вооружение в 1970 году, уже более 50 лет стоит на вооружении армий различных государств, некоторые из которых по мере устаревания САУ проводят необходимые им модернизации, старясь продлить срок службы артиллерийской установки.

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