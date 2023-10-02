В Сербии представили модернизированную версию советской САУ 2С1 «Гвоздика»

Советская 122-мм самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика", принятая на вооружение в 1970 году, уже более 50 лет стоит на вооружении армий различных государств, некоторые из которых по мере устаревания САУ проводят необходимые им модернизации, старясь продлить срок службы артиллерийской установки.