РИАМО - 26 дек. Армия России продвигается вперед у Артемовска, выбивая ВСУ с позиций. Российские военные подразделения завершили зачистку садового товарищества «Чернобылец» несколько дней назад и продолжают работу, сообщает Telegram-канал «Операция Z: военкоры русской весны».
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