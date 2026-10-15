Французский министр утверждает, что две трети разведданных Киев получает от ЕС Две трети разведданных Украина получает от европейских стран и лишь одну треть от США, утверждает глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.
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