Богомаз наградил задержавших террористов из «Крокуса» бойцов полка «Ахмат»

Губернатор Брянска Александр Богомаз вручил почетные грамоты и отличительные знаки бойцам полка «Ахмат-Россия» Минобороны России, отличившимся во время задержания террористов, устроивших теракт в «Крокус Сити Холле».
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