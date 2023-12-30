Погода в России: новогодние каникулы 2024 года обещают морозы и снег Елена ГалицкаяСогласно последним прогнозам погоды на новогодние каникулы с 30 декабря по 8 января 2024 года, россиянам стоит готовиться к холодам и снегопадам.
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