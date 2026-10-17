В ВС РФ отчитались об ударах по крупнейшим объектам в металлургической промышленности Украины.В ночь на 17 октября под ударом оказался «АрселорМиттал Кривой Рог» (бывший «Криворожсталь»).
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