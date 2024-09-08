Владимир Зеленский на американской базе «Рамштайн» призвал к скорейшему окончанию конфликта Ольга ВайленкоНедавно президент Украины Владимир Зеленский выступил на американской военной базе «Рамштайн» в Германии, призвав к завершению военных действий в Украине до начала зимы.