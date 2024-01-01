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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Леау включил себя, Мбаппе, Беллингема, де Брюйне, Винисиуса, Модрича в команду лучших игроков мира

Леау включил себя, Мбаппе, Беллингема, де Брюйне, Винисиуса, Модрича в команду лучших игроков мира

– Входишь ли ты в топ-11 игроков мира? – Да, потому что я в порядке и могу удержаться на этом уровне.

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