В Петербурге транспортная полиция задержала 14-летнего зацепера

Подросток проехал таким опасным способом от станции Чудово Сотрудники транспортной полиции задержали на Московском вокзале 14-летнего жителя Санкт-Петербурга, который ехал на высокоскоростном поезде Москва – Санкт-Петербург в качестве зацепера.
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