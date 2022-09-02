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В Крыму начал работу контакт-центр по вопросам соцподдержки

В Крыму начал работу контакт-центр по вопросам соцподдержки

На базе ГКУ РК «Центр социальных выплат, модернизации и укрепления материально-технической базы учреждений социального обслуживания и занятости в Республике Крым» начал работать Единый контакт-центр (ЕКЦ) по вопросам социальной поддержки населения.

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