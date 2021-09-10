Выборы: как Жириновский борется с КПРФ и Путиным сразу – мне смешно

Медвежий уголПолитикаВыборы: как Жириновский борется с КПРФ и Путиным сразу – мне смешно У Киры Здравствуйте, товарищи! Так, как я с выбором уже определилась, то и предвыборные дебаты не смотрю.Вернуться к статье53НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьКатеринаРаз наши люди голосуют за таких, как ВВЖ, значит мы не доросли до ВЫБОРА власти. Этот умнейший клоун уже много лет открыто занимается политическим троллингом... и до сих пор в думе. Кроме того, именно он первым свою партию поставил на коммерческую основу...НАНаталья АндросоваНадоело смотреть пустую болтовню. Если бы они все отвечали за свои обещания,тогда возможно, в стране что-то менялось в лучшую сторону. А так пришли к власти,про обещания забыли и Уходить никто не собираетсяИвановнаГде мужики каждой бабе 🤔Катерина))) :)Оzzи О ОЖирика место в шапито , там пускай народ смешит , упустил свой шанс , а ведь было время , много голосов за него отдавалиКомментировать
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