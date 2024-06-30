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"Это позор": в Британии пришли в ужас от состояния своей ядерной отрасли

"Это позор": в Британии пришли в ужас от состояния своей ядерной отрасли

В 02:15 ночи 29 января Национальное агентство геопространственной разведки Соединенных Штатов выступило с предупреждением об опасных операциях на участке океана от акватории порта Канаверал в штате Флорида до свободных волн в центре Южной Атлантики, примерно в полутора тысячах километров от побережья Либерии.

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