"Это позор": в Британии пришли в ужас от состояния своей ядерной отрасли

В 02:15 ночи 29 января Национальное агентство геопространственной разведки Соединенных Штатов выступило с предупреждением об опасных операциях на участке океана от акватории порта Канаверал в штате Флорида до свободных волн в центре Южной Атлантики, примерно в полутора тысячах километров от побережья Либерии.