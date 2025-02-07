Генпрокуроры 12 штатов готовят иск, чтобы ограничить ведомство Маска в доступе к информации

Представители 12 американских штатов потребуют через суд ограничить в доступе к информации созданный по распоряжению нового президента США Дональда Трампа и возглавляемый миллиардером Илоном Маском департамент эффективности государственного управления (DOGE).
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