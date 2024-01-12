Астраханский хореографический центр стал заслуженным коллективом народного творчества

Такое же звание в 2023 году получили еще 60 народных коллективов страны. За высокие достижения и вклад в развитие культуры регионов страны астраханский хореографический центр «Лотос» получил звание «Заслуженный коллектив народного творчества».
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