4 способа заставить себя работать, когда совсем не хочется

У каждого из нас в жизни бывают дни, когда уже с утра все просто валится из рук. Иногда этому предшествуют посиделки в баре с друзьями или ночной просмотр любимого сериала, но чаще всего виновата хроническая усталость от постоянных дедлайнов на работе.